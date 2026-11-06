Бррр! – сегодня в Карелии местами будет сдувать с ног

И это только начало холодов – ведь 6 ноября на календаре

Фото: Петрозаводск говорит

Очередной день в Карелии будет еще суровее – в погодный сценарий вклинился еще и сильный порывистый ветер, при этом на водоемах он будет почти штормовой.

Сегодня, 6 ноября, в Карелии облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по восточным районам, ожидается небольшой снег, мокрый снег. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть северо-западный умеренный.

В отдельных районах республики порывы ветра достигнут до 14 м/с, рассказали специалисты регионального гидрометцентра. На акваториях крупных водоёмов ветер будет еще сильнее – аж до 16-19 м/с. Температура воздуха -1, +4.

В Петрозаводске сохранится облачная с прояснениями погода. Возможен слабый мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха 0, +2. Атмосферное давление будет расти.

По информации российского гидрометцентра, сегодня в Калевале +1,

в Кеми +2,

в Сегеже +1,

в Кондопоге +3,

в Медвежьегорске +2,

в Сортавале +1,

в Суоярви +1,

в Олонце +3,

в Пудоже +2.