Названы самые модные вещи на предстоящую зиму

Куртки в гусарском стиле и кожаные брюки будут популярны этой зимой

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Перечислены самые модные виды одежды и обуви для зимы 2026-2027 годов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источника, в предстоящем сезоне будут популярны кожаные брюки и куртки в гусарском стиле. Фланелевые рубашки в клетку и шарфы из искусственного меха также будут органично дополнять образ.

Из обуви специалисты советуют этой зимой выбирать замшевые модели. В то же время кожаные сапоги свободного кроя по-прежнему будут оставаться актуальными.

Ранее сообщалось о том, что крепкий алкоголь заметно подорожает в России этой зимой.