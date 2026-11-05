В пятницу в Карелии похолодает еще больше, на водоемах будет штормить

Ноябрьская погода закручивает гайки в республике

Фото: Петрозаводск говорит

Погода в Карелии с каждым днем становится все более суровой – красноречивее всего этот факт подтверждает метеосводка регионального гидрометцентра.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по восточным районам, ожидается небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть северо-западный умеренный.

В отдельных районах республики порывы ветра достигнут до 14 м/с, на акваториях крупных водоёмов ветер будет еще сильнее – аж до 16-19 м/с. Температура воздуха ночью -3, +2, днём -1, +4.

В Петрозаводске сохранится облачная с прояснениями погода. Возможен слабый мокрый снег. Ветер тоже себя проявит: северо-западный умеренный, порывистый. В ночные часы будет -1,+1, днём тоже холодно: 0, +2. Атмосферное давление будет расти.

