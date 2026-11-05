Криштиану Роналду ушел из сборной Португалии

Легендарный футболист объявил о завершении международной карьеры

Фото: Алиса ИИ

Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений за сборную Португалии. Видеоролик с обращением футболиста появился в его аккаунте в социальной сети.

В видеообращении Роналду рассказал о том, что принял решение уйти из сборной. Он отметил, что команда Португалии навсегда останется в его сердце.

41-летний Криштиану Роналду выступал за сборную своей страны с 2003 года. Он дебютировал в возрасте 18 лет. С тех пор футболист провел за сборную 234 матча и забил 146 голов. Роналду стал чемпионом Европы 2016 года и дважды выигрывал с Португалией Лигу наций УЕФА.

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