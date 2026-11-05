«ПКС – Водоканал»: Канализация – не мусорное ведро!

Специалисты компании устраняют последствия крупного засора на ул. Соломенской

Фото: РКС-Петрозаводск

«ПКС – Водоканал» ведут работы по устранению крупного засора канализации в районе дома № 1 по улице Соломенской. Причиной происшествия стал бытовой мусор, который оказался в трубах и препятствует нормальному движению сточных вод

В конце октября в диспетчерскую службу «ПКС – Водоканал» поступило сообщение от жителя о течи канализации из колодцев вблизи озера Логмозеро. Сотрудники предприятия оперативно выехали на место и обнаружили серьёзный засор коллектора диаметром 300 мм.

При этом в ходе обследования выяснилось, что засор – не единственная проблема на участке. Дополнительной причиной ситуации стала течь ливневой канализации, которая не относится к зоне ответственности «ПКС – Водоканал». Таким образом, в одном месте возникли две отдельные проблемы, требующие внимания и соответствующих работ.

С момента поступления обращения бригада неоднократно возвращалась на участок для проведения промывки коллектора, откачивала его содержимое и применяла для устранения засора специальное оборудование. Только усилив бригаду несколькими каналопромывочными машинами удалось удалить ком мусора из трубы.

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При выполнении работ было извлечено большое количество тряпок, влажных салфеток, ушных палочек, ватных дисков и другого постороннего мусора. Именно такие отходы, попадая в трубы, скапливаются внутри, мешают прохождению стоков и в итоге могут приводить к повреждениям коммуникаций и изливам канализации.

«РКС – Петрозаводск» напоминают: канализация – это не мусорное ведро. Смывать в унитаз можно только продукты жизнедеятельности и воду. Влажные салфетки, тряпки, средства гигиены и другие бытовые отходы должны отправляться в мусорное ведро. Всего один выброшенный в унитаз предмет может стать причиной серьёзного засора. И именно из-за такого необдуманного действия канализационные стоки могут выйти на улицы города или в близлежащие водоемы. Поэтому от соблюдения такого простого правила зависит не только исправность канализационной системы, но и комфорт петрозаводчан.