Автомобиль вылетел на железнодорожные пути в Петрозаводске

Полиция работала на месте дорожного инцидента на переезде в карельской столице

Фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

В Петрозаводске произошло ДТП на железнодорожном переезде, ведущем в Сулажгору. Ролик, снятый очевидцем, опубликован в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как легковой автомобиль во время движения через переезд по какой-то причине вылетел на железнодорожные пути. Там машина и застряла. На месте работали экипажи дорожной полиции. Движение через переезд было затруднено. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что обломки советского самолета были обнаружены в Карелии.