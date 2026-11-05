Мошенники вскрыли болгаркой сейф и забрали 30 млн рублей

В Красноярске мошенники обманули школьника и вскрыли сейф его родителей

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Пока родители 17-летнего школьника из Красноярска были в отъезде, он успел влипнуть в мошенническую историю. В результате семья подростка лишилась 30 млн рублей.

По информации РИА Новости, юноше позвонили «сотрудники» колледжа и попросили сообщить код для создания электронного журнала. Затем, выяснив, какие ценности находятся в квартире, они стали угрожать и убеждать «задекларировать» семейные сбережения.

Неизвестные настояли на том, чтобы подросток оставил им ключ от квартиры, чтобы они «просветили рентгеном» сейф. На время проверки школьнику предложили пожить сутки в гостинице. Когда молодой житель Красноярска вернулся домой, то увидел, что сейф вскрыт, а деньги и драгоценности пропали.

Сообщается, что курьера нашли в Кемеровской области, он дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.