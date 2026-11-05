В Карелии общественникам и духовенству вручили награды

В Петрозаводске подвели итоги празднования Дня народного единства и Года единства народов

фото с сайта правительства РК

В Петрозаводске в День народного единства вручили госнаграды общественникам и духовенству за вклад в сохранение единства народов, в развитие Карелии и помощь участникам СВО.

Заместитель главы республики по внутренней политике Роман Голубев вручил почетные знаки главы Карелии «За вклад в развитие Республики Карелия» игумену Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря Киприану (Грищенко), игумену Никольского Адриано-Андрусовского мужского монастыря Титу (Буканову), протоиерею Андрею (Верещагину), настоятелю Екатерининского храма Петрозаводска. Благодарственные письма главы региона вручили представителям духовенства, общественных организаций, науки.

В Национальном театре прошел праздничный концерт. 4 ноября в Петрозаводске прошла божественная литургия, состоялся крестный ход. Его провели в память о предках, защищавших Родину и в поддержку участников специальной военной операции. Тысячи прихожан прошли от Александро-Невского собора до площади Кирова. Крестный ход завершился молебном. На площади состоялся митинг-концерт. Солисты и творческие коллективы исполнили музыкальные номера. На площади развернулась ярмарка сувениров и изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, прошли тематические мастер-классы. Праздничные мероприятия состоялись по всей Карелии.