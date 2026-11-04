Карелия празднует День народного единства

В Петрозаводске праздничную программу открыли Божественной литургией в Кафедральном Александро-Невском соборе

Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

4 ноября в России отмечают один из важнейших государственных праздников – День народного единства, а также День Казанской иконы Божией Матери.

В Петрозаводске праздничную программу открыли Божественной литургией в Кафедральном Александро-Невском соборе. Службу провели епископ Петрозаводский и Карельский Авель и епископ Костомукшский и Кемский Борис Баранов. Утреннюю службу посетил глава республики Артур Парфенчиков.

Image Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

После Божественной литургии состоялся ставший традиционным общенародный крестный ход, приуроченный ко Дню народного единства, Дню Казанской иконы Божьей Матери. Его провели в память о предках, защищавших Родину и в поддержку участников специальной военной операции. Главной святыней крестного хода стал Казанский образ Пресвятой Богородицы, подаренный в 2009 году Сретенскому храму Петрозаводска президентом России Владимиром Путиным.

Тысячи прихожан прошли от Александро-Невского собора до центральной площади Петрозаводска – площади Кирова. Крестный ход объединил участников специальной военной операции, представителей духовенства и органов власти, религиозных организаций разных конфессий и национальных объединений. Крестный ход завершился молебном.

Image Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

С Днем единства народов России и Днем Казанской иконы Божьей Матери жителей Карелии поздравил епископ Петрозаводский и Карельский Авель.

«Во все века святая Русь жила и крепла общей молитвой и заботой о ближнем, единением и готовностью поддерживать друг друга»,

– сказал священнослужитель.

Со сцены на площади Кирова после крестного хода и молебна к жителям и гостям города обратился глава Карелии Артур Парфенчиков. Он поздравил земляков с важнейшим государственным праздником.

«Сегодня, в День народного единства, мы вновь стали свидетелями удивительного единения сердец. – 2026 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России. Мы должны помнить, что наша общая история, ценности и ответственность за судьбу Родины делают нас сильнее»,

– отметил он.

Image Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

В Петрозаводске День народного единства продолжился митингом-концертом. Солисты и творческие коллективы исполнили музыкальные номера. Праздник выдался по-настоящему семейным: в нем приняли участие сотни жителей от мала до велика, многие пришли с детьми. Положительные эмоции в праздничный день подарил осенний фестиваль «Марьяне», а настоящим символом единения стал большой всенародный хоровод. Сотни рук образовали традиционную всеобщую круугу, а участники фольклорного театра «Горница» добавили хороводу энергии и движения.

Напомним, что День народного единства – это общероссийский государственный праздник, связанный с историческими событиями 1612 года. Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Московский Кремль от польских захватчиков. Освобождение столицы России стало символом духовного единства и воинской доблести русского народа.