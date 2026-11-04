Карелия празднует День народного единства

4 ноября в России отмечают один из важнейших государственных праздников – День народного единства, а также День Казанской иконы Божией Матери.
В Петрозаводске праздничную программу открыли Божественной литургией в Кафедральном Александро-Невском соборе. Службу провели епископ Петрозаводский и Карельский Авель и епископ Костомукшский и Кемский Борис Баранов. Утреннюю службу посетил глава республики Артур Парфенчиков.
После Божественной литургии состоялся ставший традиционным общенародный крестный ход, приуроченный ко Дню народного единства, Дню Казанской иконы Божьей Матери. Его провели в память о предках, защищавших Родину и в поддержку участников специальной военной операции. Главной святыней крестного хода стал Казанский образ Пресвятой Богородицы, подаренный в 2009 году Сретенскому храму Петрозаводска президентом России Владимиром Путиным.
Тысячи прихожан прошли от Александро-Невского собора до центральной площади Петрозаводска – площади Кирова. Крестный ход объединил участников специальной военной операции, представителей духовенства и органов власти, религиозных организаций разных конфессий и национальных объединений. Крестный ход завершился молебном.
С Днем единства народов России и Днем Казанской иконы Божьей Матери жителей Карелии поздравил епископ Петрозаводский и Карельский Авель.
«Во все века святая Русь жила и крепла общей молитвой и заботой о ближнем, единением и готовностью поддерживать друг друга»,
– сказал священнослужитель.
Со сцены на площади Кирова после крестного хода и молебна к жителям и гостям города обратился глава Карелии Артур Парфенчиков. Он поздравил земляков с важнейшим государственным праздником.
«Сегодня, в День народного единства, мы вновь стали свидетелями удивительного единения сердец. – 2026 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России. Мы должны помнить, что наша общая история, ценности и ответственность за судьбу Родины делают нас сильнее»,
– отметил он.
В Петрозаводске День народного единства продолжился митингом-концертом. Солисты и творческие коллективы исполнили музыкальные номера. Праздник выдался по-настоящему семейным: в нем приняли участие сотни жителей от мала до велика, многие пришли с детьми. Положительные эмоции в праздничный день подарил осенний фестиваль «Марьяне», а настоящим символом единения стал большой всенародный хоровод. Сотни рук образовали традиционную всеобщую круугу, а участники фольклорного театра «Горница» добавили хороводу энергии и движения.
Напомним, что День народного единства – это общероссийский государственный праздник, связанный с историческими событиями 1612 года. Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Московский Кремль от польских захватчиков. Освобождение столицы России стало символом духовного единства и воинской доблести русского народа.