Крестный ход проходит в Петрозаводске в День народного единства

Торжественное молитвенное шествие проходит по улицам карельской столицы

Фото: Стопкадр видео со страницы в соцсети Инны Колыхматовой

Сегодня, 4 ноября, Карелия присоединилась к празднованию Дня народного единства. В Петрозаводске в этот день организовали праздничную программу.

Кадрами проходящего в карельской столице Крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери, в память о предках, защищавших Родину, и в поддержку участников специальной военной операции поделилась на своих информационных ресурсах глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Вместе с главой Карельской митрополии епископом Авелем в Крестном ходе идут представители духовенства, национальных и общественных объединений, религиозных организаций, участники СВО, горожане, рассказала мэр города.

«В такие минуты особенно чувствуешь, что мы – единый народ»,

– отметила руководитель Петрозаводска и поблагодарила всех участников мероприятия.

Image Фото: Стопкадр видео со страницы в соцсети Инны Колыхматовой

Ранее всех желающих пригласили присоединиться к Крестному ходу. Напомним, он посвящён Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божьей Матери. Также сообщалась программа празднования Дня народного единства (0+) в Петрозаводске.

День народного единства связан с историческими событиями 1612 года. Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Московский Кремль от польских интервентов. Подвиг Минина и Пожарского стал символом восстановления государственности. В честь народных ополченцев прошел крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери.