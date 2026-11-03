Диетолог рассказала о пользе пряностей в холодное время года

Россиянам рассказали, какие пряности полезно добавлять в еду с приходом холодов

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Не только правильно подобранная одежда способна согреть ее владельца осенью и зимой, но и специи. Они, по словам диетолога Татьяны Залетовой, улучшают кровообращение, помогая быстрее согреться и адаптироваться к холоду.

Эксперт в беседе с «Москва 24» рекомендовала россиянам добавлять в еду имбирь, куркуму, корицу, фенхель, тмин и кориандр, которые помогают вырабатывать тепло в организме, а также оказывают другое положительное влияние на состояние человека.

Например, имбирь и куркума обладают противовоспалительным действием. Корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Тмин, фенхель и кориандр позитивно влияют на процесс переваривания тяжелой пищи, характерной для зимнего периода.