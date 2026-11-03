Ученые рассказали, как спасти печень от влияния алкоголя

Обезопасить печень от вредного воздействия спиртного помогут бактерии

Фото: Петрозаводск говорит

О вреде алкоголя разве что только утюги не вещают. Однако спиртные напитки разной крепости прочно присутствуют в жизни россиян. Граждане выпивают – кто больше, кто меньше, кто... Но речь пойдет не об объемах потребления горячительных и веселящих напитков, а о том, как защитить печень от негативного влияния алкоголя.

Ученые нашли то, что поможет если не спасти печень, то хотя бы уменьшать ее повреждение печени при употреблении спиртного.

Так, специалисты изучили действие постбиотиков. Это вещества, полученные из полезных бактерий. Именно они способны защитить печень тех, кто лоялен к алкоголю. Об открытии исследователей со ссылкой на журнал Food & Function пишет Lenta.Ru.

Введение постбиотиков уменьшало повреждение клеток печени, накопление жира, воспаление и окислительный стресс. Одновременно улучшались показатели жирового обмена, отмечает источник.

Дополнительный анализ показал, что защитный эффект связан с изменениями в кишечнике. Постбиотики восстанавливали кишечный барьер, препятствующий проникновению вредных веществ, и способствовали росту полезных бактерий. При этом снижалось количество некоторых потенциально опасных микроорганизмов.

По мнению ученых, полученные результаты открывают возможности для разработки новых средств против алкогольного поражения печени. Однако эффективность такого подхода пока доказана только на мышах.