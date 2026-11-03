Врач объяснил, кому обязательно нужно завтракать

Эндокринолог призвал беременных женщин и спортсменов не пропускать утренний прием пищи

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Эндокринолог Георгий Долгушин рассказал о том, кому из россиян обязательно необходимо завтракать. Советы специалист дал в своем Telegram-канале.

Как отметил эксперт, завтрак - это обычный прием пищи. Если человек утром не голоден, он может и не есть, в этом нет ничего страшного. Среди полезных видов завтрака Долгушин выделил еду, насыщенную белком и клетчаткой. В то же время он призвал отказаться от сладких хлопьев и батона с вареньем. Такая еда вызовет скачок уровня сахара в крови, а голод быстро вернется.

Также эндокринолог назвал четыре категории людей, которым утром есть нужно в обязательном порядке. Это беременные женщины, дети, спортсмены, которые тренируются по утрам, а также пациенты с сахарным диабетом.

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