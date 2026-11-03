В МЧС рассказали, что опасно покупать на маркетплейсах

Средства пожарной безопасности с маркетплейсов не прошли проверку

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МЧС России и Международная ассоциация «Антиконтрафакт» проверили на крупнейших в стране маркетплейсах огнетушители, пожарные извещатели и автономные средства пожаротушения. О результатах проверки сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Так, в четырехстах позициях из числа указанных товаров были выявлены массовые нарушения. Нарушения нашли в 349 случаях из 400 (87,2%). Проверку не прошли пожарные извещатели – 95,9%, автономные устройства пожаротушения – 92,4%, огнетушители – 78,2%.

Так, у товаров не было обязательных сертификатов соответствия (90% случаев), также выявили замену сертификата декларацией (7%), использование приостановленных или прекращенных сертификатов (3%) и зафиксированы искажения наименований продукции: например, «детектор дыма», «умный датчик дыма», «самосрабатывающий пожаротушитель».

В ходе проверки запросы о предоставлении сертификатов направлены 40 продавцам. Обязательные сертификаты предоставили только 4 продавца, декларации – 3, добровольные сертификаты – 2.

Специалисты МЧС и ассоциации предложили обсудить на Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которую возглавляет Первый вице-премьер Денис Мантуров вопрос о запрете продажи пожарно-технической продукции с искаженными названиями и без документов.

«Пожарная безопасность не терпит формального подхода: за каждой карточкой товара на маркетплейсе стоит вопрос, сработает ли средство спасения в критический момент»,

– отметили в МЧС России.

Проверка показала, что онлайн-сегмент средств пожарной безопасности требует серьезного контроля.