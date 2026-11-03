Парламентарии Карелии просят обеспечить связью малые населенные пункты

В Заксобрании республики предложили снизить до 50 человек порог численности деревень и сел для участия в федеральном проекте

Фото: ЗС РК

Депутаты – члены Комитета по вопросам развития инфраструктуры Законодательного собрания республики поддержали инициативу о снижении порога численности населенных пунктов, попадающих под действие федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». Вопрос был рассмотрен на заседании комитета 3 ноября. Было поддержано соответствующее обращение в Минцифры России, дальше его предстоит рассмотреть на заседании парламента республики.

Как рассказала на заседании комитета и.о. министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Юлия Мизинкова, проект устранения цифрового неравенства успешно реализуется в республике с 2022 года. В соответствии с условиями федерального проекта доступом к высокоскоростному интернету и связи обеспечиваются населенные пункты с численностью населения от 100 до 1000 человек. В настоящее время, по словам Мизинковой, в Карелии 89,6 процента домохозяйств уже обеспечены высокоскоростным интернетом. И этот показатель существенно выше, чем в среднем по России.

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Как дополнил представитель Ростелекома в Карелии Мирослав Беланов, в республике массово строятся новые базовые станции, протягивают оптоволоконные линии, что дает населению и бизнесу не только телефонную и интернет-связь, но также доступ ко многим другим услугам, без которых нельзя полноценно жить в наше время. Это и видеонаблюдение, и «умные» счетчики, которые передают данные о расходе коммунальных ресурсов, и «умные» домофоны…

Парадокс ситуации в том, что в ближайшее время в Карелии просто не останется населенных пунктов с численностью населения от ста человек и больше, куда не дотянулась бы современная связь. И это проблема. Потому что у нас множество более мелких населенных пунктов и с меньшей численностью жителей, причем часто это удаленные и труднодоступные места. А обеспечить их связью в рамках нацпроекта нет возможности.

Необходимость изменения условия нацпроекта обосновала и председатель профильного парламентского комитета Ирина Кузичева.

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Доступ к связи во многом определяет уровень благополучия населения. У нас в Карелии это еще и вопрос развития арктических территорий. Таких, например, как село Шуерецкое на берегу Белого моря, – связь там сегодня отсутствует. Таких населенных пунктов очень много,

- сказала Кузичева.

Представитель Ростелекома также подтвердил, что пока компания не может обеспечить многочисленные заявки населения из маленьких поселков и деревень: без федеральной поддержки для компании это слишком дорого.

И Минтранс Карелии, и Ростелеком поддержали депутатскую инициативу о снижении нижнего порога численности населения для участия в нацпроекте со 100 до 50 человек. Это позволит гораздо шире охватить Карелию сотовой связью и интернетом.

Члены профильного Комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать Законодательному собранию направить соответствующее обращение руководителю федерального Минцифры Максуту Шадаеву.