Польша начала спецоперацию на границе с Россией

Возможные диверсии вынудили Польшу начать спецоперацию на границе с Россией

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К российской границе в Калининградской области переброшены антитеррористические подразделения и дополнительный контингент польской полиции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Решение о проведении спецоперации было принято после получения информации о возможных диверсиях, которые могут произойти в ближайшие дни. Данными о готовящихся диверсионных актах с коллегами поделились зарубежные разведки.

Ранее мы сообщали, что в Кремле подтвердили подготовку встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.