Жителям Карелии напомнили о рунопевцах Северного Приладожья

Сохранению многообразия культурных традиций страны будет посвящено декабрьское заседание Государственного Совета РФ

Фото: Управление по охране объектов культурного наследия Карелии

В паблике Центра по охране объектов культурного наследия Карелии рассказали об известных рунопевцах Северного Приладожья – Петри и Иване (Ииване) Шемейкка. Поводом стал объявленный президентом Год единства народов России.

В Суоярвской волости в XIX – начале XX века проживали около 170 рунопевцев и плакальщиц. Среди наиболее известных представителей традиции – братья Шемейкка. Оба были охотниками и владели поговорками и заговорами. По преданию, их предки побывали в Лапландии у саамов, где переняли сильные охотничьи заклинания.

Петри Шемейкка исполнял руны, играл на кантеле и отличался колоритной внешностью. В 1892 году он встречался с композитором Яном Сибелиусом. Вскоре после этой встречи появилось несколько музыкальных произведений, в том числе симфония «Сказка» с карельскими мотивами.

Иван – двоюродный брат Петри – был искусным кантелистом и знатоком охотничьих заклинаний.

Широкую известность рунопевцы получили после песенного праздника в Сердоболе в 1896 году. К ним стали приезжать писатели и художники.

В середине 1930-х годов, к столетию первого издания «Калевалы», в Сердоболе установили памятник «Рунопевец». Петри Шемейкка стал прообразом для этого памятника благодаря колоритной внешности, которая ассоциировалась с образом Вяйнямейнена. Монумент и сегодня украшает Сортавалу.

Рунопевческая традиция Карелии – одна из составляющих историко-культурного наследия России. Сохранению многообразия культурных традиций страны будет посвящено декабрьское заседание Государственного Совета РФ.