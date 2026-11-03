В карельском парламенте обсудили программу расселения

Депутаты Законодательного собрания оценили реализацию программы расселения аварийного жилья в республике.

Фото: ЗС РК

В текущем году в Карелии будут введены 624 квартиры для расселения жильцов аварийных домов. Эта информация прозвучала на заседании депутатского комитета по вопросам развития инфраструктуры 3 ноября.

Информацию о ходе расселения депутатам представил заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов.

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Россыпнов отметил, что в 2025 году Карелия получила самый большой объём федеральной поддержки на расселение из всех регионов России. Он поблагодарил депутатов Законодательного собрания, которые в прошлом году выделили из бюджета Карелии более 800 миллионов рублей на софинансирование программы, что позволило привлечь и дополнительные федеральные средства. Благодаря этому программа расселения ветхого жилья в республике активно реализуется.

Более 29 тысяч квартир, вошедших в программу после 1 января 2017 года, подлежат расселению. Пять домов под расселение (624 квартиры) будут введены в этом году. В Беломорске новый дом уже введён. На очереди — дома в Суоярви и Питкяранте. В Петрозаводске и Кондопоге уже началось строительство жилья для расселения силами строительных компаний. Проектирование многоквартирных домов идёт в Костомукше, Олонце, Пиндушах, Питкяранте и Кеми. В ряде районов подобраны участки для строительства.

Кроме того, в Петрозаводске реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которой расселение и снос домов осуществляются за счёт застройщиков. Планируется расселить 53 многоквартирных дома.

Отвечая на вопросы депутатов, Виктор Россыпнов также рассказал, что районам Карелии были выделены по 20 миллионов рублей на расселение аварийного фонда. Причём в каждом районе муниципальная комиссия вправе принять решение о том, как распорядиться деньгами: направить ли их на ремонт свободного муниципального жилья, покупку квартир на вторичном рынке или на предоставление компенсаций гражданам, которые покупают жильё самостоятельно. Во многих районах, получив поддержку, проводят ремонт пустующего муниципального жилья и отдают его под расселение. Эта практика относительно новая, но она масштабируется.

Депутаты также поинтересовались перспективами расселения старых двухэтажных деревянных домов, которых много в Петрозаводске и в районах республики. Россыпнов пояснил, что практика капитального ремонта таких домов полностью прекращена. Более 170 таких домов в Петрозаводске признаны аварийными и подлежащими расселению.

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Правительством республики проделана большая конструктивная работа с федеральным центром, благодаря чему удалось получить дополнительные средства для расселения аварийного жилья. Также считаем положительным опытом последние нововведения, когда в районах на эти средства можно отремонтировать пустующее муниципальное жильё и затем предоставить его нуждающимся в улучшении жилищных условий. Это гораздо рачительнее для местных бюджетов,

— отметила председатель Комитета Ирина Кузичева.