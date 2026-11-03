Подростка убили в людном месте в российском городе

В Приморье возбуждено уголовное дело после убийства 16-летнего юноши в развлекательном учреждении

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В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего подростка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, трагедия случилась в одном из развлекательных учреждений города Большой Камень днем 3 ноября. Местный житель повздорил с несовершеннолетним. Мужчина схватил нож и нанес им удар в грудь юноши. Потерпевший умер на месте.

По горячим следам 42-летний нападавший был задержан. Осмотрено место преступления, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства убийства.

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