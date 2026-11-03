Цех по обработке габбро-диабаза запустили в карельском поселке

В Суоярвском округе запустили новый цех по камнеобработке мощностью до 10 тысяч кв. метров камня в год

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В поселке Карелии, где градообразующее предприятие отправляли в простой из-за трудностей со сбытом продукции, открыли новый цех по камнеобработке.

В поселке Лахколампи предприятие ООО «Хауки групп» запустило цех по обработке габбро-диабаза, сообщили в региональном Минпромторге. Производство разместили рядом с месторождением «Хауки-1», где компания ведет добычу камня. Рядом находится и железная дорога. У предприятия уже есть заказы в Карелии и на Урале.

Производственная линия включает распиловочные станки и полировальный комплекс. В планах покупка еще одного станка для изготовления брусчатки.

После выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать до 10 тысяч квадратных метров обработанного камня ежегодно. Запуск линии позволит создать от 20 до 30 новых рабочих мест.