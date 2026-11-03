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3 ноября 2026
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Культура

Большой этнографический диктант пройдет на новой площадке в Карелии

Музей «Кижи» впервые станет площадкой для написания Большого этнографического диктанта
Кижи
Фото: «Петрозаводск говорит»

Музей-заповедник «Кижи» пригласил жителей и гостей Петрозаводска и Карелии принять участие в международной акции «Большой этнографический диктант — 2026» (6+) на своей площадке. Для учреждения культуры это станет первым опытом проведения подобного мероприятия. 

Проверить знания о народах, проживающих на территории России, участники акции смогут 4 и 5 ноября в 14:00 в выставочном зале музея на площади Кирова. 

В этом году Большой этнографический диктант пройдет с 3 по 12 ноября на более чем 2 тысячах площадок по всей стране. В диктанте будут содержаться видеовопросы, подготовленные участниками СВО и представителями народов России.

Те, кто решит написать диктант в музее «Кижи», смогут бесплатно познакомиться с экспозициями, посвященными творчеству Пушкина и шедеврам православного искусства и ювелирного мастерства Ярославля.

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