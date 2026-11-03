Водителей с просроченными правами ловят в Петрозаводске

В ГАИ напомнили, что грозит автомобилисту за езду с правами, срок действия которых истек

Фото ГАИ

Некоторые водители в Петрозаводске узнают о том, что срок действия их водительского удостоверения истек, только во время проверки документов на дороге. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

В ГАИ напомнили, что езда с просроченными правами приравнивается к езде без прав. За подобное нарушение полагается штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Транспортное средство будет эвакуировано на специализированную стоянку.

Инспекторы отметили, что водительские права заменяются каждые 10 лет. При этом водителю не нужно заново сдавать экзамены. В Госавтоинспекции призвали не откладывать вопрос с заменой истекающих прав, чтобы избежать неприятностей.

Ранее сообщалось о том, что маршруты движения одного троллейбуса и одного автобуса изменятся в Петрозаводске.