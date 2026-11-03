Центр Петрозаводска стал пешеходным накануне Дня народного единства

В праздничный день пешеходных зон прибавится в карельской столице

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В центре Петрозаводска изменилась схема дорожного движения. Изменения временные, они связаны с праздничными мероприятиями в честь Дня народного единства. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Так, уже сегодня с раннего утра, 3 ноября, и до 15:00 часов среды, 4 ноября, запрещён въезд на площадь Кирова с улицы «Правды».

В сам праздничный день, 4 ноября, с 7:00 до 15:00 запретят проезд по проспекту Карла Маркса от улицы Пушкинской до улицы Куйбышева.

Водителей попросили заранее планировать пути объезда. Горожан также призвали быть внимательными и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Напомним, в День народного единства для жителей и гостей столицы в Петрозаводске состоится семейный праздник (0+) с насыщенной программой и розыгрышем призов.