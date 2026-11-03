Жительнице Карелии три года не могут вырезать кисту размером с яйцо

Женщине с 2023 года не могут прооперировать колено, у нее образовалась гноящаяся рана

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Жительница Карелии три года не может дождаться операции на колене. За это время проблема со здоровьем усугубилась. От отчаяния женщина обратилась за помощью к депутату ЗС Карелии.

Жительница Кондопожского округа ждет операцию на колене с 2023 года. По словам парламентария, состояние женщины ухудшилось. В области колена образовалась крупная киста, размером с яйцо. Из-за отсутствия своевременного лечения новообразование прорвалось, это привело к образованию открытой раны. Она постоянно воспаляется и гноится, что причиняет женщине страдания. Вопрос с операцией все еще не решен.

Депутат сообщила об этой ситуации и других проблемах с оказанием медицинской помощи, нехваткой лекарств и бинтов, прекращении выплат медикам в карельский Минздрав. На часть вопросов были получены ответы во время встречи с первым заместителем министра здравоохранения Ольгой Руотцелайнен. Вскоре состоится еще одна встреча, на которой депутат надеется получить ответы на оставшиеся вопросы.