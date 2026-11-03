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3 ноября 2026
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Общество

В Петрозаводске умер один из сильнейших спортсменов СССР Юрий Чурилин

Ушел из жизни один из сильнейших прыгунов в длину и мастер спорта СССР
тренер чурилин
Фото: паблик СШОР № 3 | Петрозаводск

Не стало Чурилина Юрия Александровича, мастера спорта СССР, одного из сильнейших прыгунов в длину своего времени. 

Тренер умер 1 ноября. Ему было 67 лет. О смерти коллеги сообщили в паблике спортивной школы № 3 Петрозаводска.

Юрий Чурилин – неоднократный победитель и призер всесоюзных и международных соревнований. Он три десятилетия проработал тренером в спортивной школе.

«С нашей спортивной школой Юрия Александровича связывала почти тридцатилетняя тренерская деятельность. Коллеги и воспитанники навсегда запомнят его профессионализм, строгость и в то же время мягкость в работе», 

– написали в Сети.

Сотрудники школы выразили соболезнования родным и близким Юрия Чурилина.

Прощание с Юрием Александровичем пройдет в пятницу, 6 ноября, с 11:00 до 12:00 в траурном зале по адресу: проезд Высотный, 1 в Петрозаводске.

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