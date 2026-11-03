В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Лидеры России, США и Китая могут встретиться 18-19 ноября

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Идет работа по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит Financial Times.

Как отметил Песков, сейчас обсуждается возможность встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Дзиньпина во время саммита АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне. Мероприятие запланировано на 18-19 ноября.

«Работа по организации такой встречи ведется», - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Украина возобновят переговоры. Новый раунд должен пройти в Абу-Даби 10-11 ноября.