Супруги Гурко из Медвежьегорска отметили полвека совместной жизни

В ЗАГСе Медвежьегорска чествовали «золотых» свадебных юбиляров

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Трое детей и четверо внуков — такое богатство нажили за полвека супруги Гурко из Медвежьегорского округа. 30 октября Андрей и Ирина отметили «золотой» свадебный юбилей — 50 лет брака. Историю их знакомства рассказали в ЗАГСе по РК.

Будущие супруги познакомились на танцах в Доме культуры в 1975 году, а через год заключили семейный союз.

Андрей Гурко родился в Медвежьегорске. 34 года он отработал в эксплуатационном локомотивном депо станции Медвежья Гора. Начинал помощником машиниста, затем был переведён на должность машиниста локомотива.

Его будущая супруга Ирина после окончания Кировского технологического техникума приехала по распределению в Медвежьегорск. Работала в ателье технологом швейного производства и заведующей, а позже стала преподавать в профтехучилище.

Дочь Андрея и Ирины работает ведущим бухгалтером в железнодорожной отрасли. Средний сын трудится на железной дороге машинистом локомотива. Младший работает старшим специалистом в казначействе.

Андрей Гурко увлекается рыбалкой, учит тонкостям рыболовного дела. Его супруга научила готовить, шить, вышивать и рисовать дочь, теперь обучает мастерству и рукоделию трёх внучек.

Почти каждое лето семья Гурко ездит на родину Ирины — в Кировскую область, где остался дом её родителей. Там они вместе ухаживают за садовым участком, собирают урожай.