Бизнесмен в Карелии за кустарные консервы может попасть под следствие

Предприниматель с серьезными нарушениями ведет свой бизнес на юге Карелии

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Местный предприниматель предлагал жителям Карелии купить консервы кустарного производства. Свою деятельность бизнесмен осуществлял в Олонецком районе, как выяснилось, незаконно. За это ему Россельхознадзор выдал предостережение о недопустимости нарушений.

Основным видом деятельности предпринимателя является пресноводное рыболовство. Бизнесмен имеет разрешение на промышленную добычу рыбы. Так, с января по июнь этого года он выловил 3,6 тонны рыбы: судака – 1,5 тонны, леща – 0,5 тонны, палии – 0,6 тонны и корюшки – 1 тонну, рассказали в надзорном ведомстве.

На рыбную продукцию он должен был оформить ветеринарные сопроводительные документы, однако этого не сделал, а значит, и не проводилась ветеринарно-санитарная экспертиза улова.

Инспекторы ведомства выяснили, что в деревне Герпеля на дороге, ведущей к участку предпринимателя, установлена афиша с рекламой его продукции. В социальной сети бизнесмен также разместил информацию о продаже мясных и рыбных консервов с доставкой. При этом декларации о соответствии на консервы индивидуальный предприниматель тоже не оформлял.

Предпринимателя неоднократно предупреждали о недопустимости нарушений, однако он ничего не исправил и не изменил в своей деятельности.

Как сообщили в Россельхознадзоре, информацию о нарушениях законодательства направили в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Карелии для организации проверки сообщения о возможном преступлении.

Кроме того, для принятия соответствующих мер налоговая служба республики также была проинформирована о возможной незаконной предпринимательской деятельности и систематическом получении прибыли от реализации товаров.