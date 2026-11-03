«Управляшка» хотела избавиться через суд от убыточного дома в Карелии

Суд в Костомукше поставил точку в споре между владельцами квартир и управляющей компанией

Фото: «Петрозаводск говорит»

Управляющая компания ООО «Жилремстрой» обратилась в Костомукшский городской суд с иском о расторжении договора управления многоквартирным домом из-за «убыточности».

Фирма ссылалась на то, что действующий тариф за содержание и ремонт общего имущества стал убыточным из-за роста инфляции, повышения МРОТ и увеличения стоимости услуг подрядных организаций. При этом собственники помещений игнорировали предложения о пересмотре тарифа, уточнили в паблике судебной инстанции.

Ответчики отметили, что платежи вносятся своевременно и в полном объёме по действующему тарифу, а управляющая организация не представила доказательств убыточности своей деятельности.

Суд изучил все доводы и обстоятельства и пришёл к выводу, что оснований для расторжения договора, заключённого на срок до 31.12.2027, нет. Управляющая компания должна была прогнозировать экономическую ситуацию, а сам факт несения убытков от деятельности по управлению многоквартирным домом не позволяет расторгнуть договор.