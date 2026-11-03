Сборная Норвегии бойкотирует матч с россиянами на ЧМ по хоккею

В Норвежском хоккейном союзе сообщили об отказе сборной страны играть против сборной России на чемпионате мира в мае 2027 года в Германии, если турнирная сетка сведет команды. Об этом пишет ТАСС.
Протестное решение в Норвежском хоккейном союзе объяснили тем, что опасаются за безопасность своих игроков.
Напомним, спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27.
Согласно опубликованному составу групп, на предварительном этапе соперниками сборной Норвегии должны стать команды Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Казахстана и Венгрии.