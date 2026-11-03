Бывший десантник наконец вернулся домой из 28-летней пешей кругосветки

Британец обошел Землю за 28 лет: только пешком, без машин и другого транспорта

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О возвращении упорного смельчака домой из столь длительного путешествия сообщил канал BAZA. Так, 57-летний британец Карл Бушби завершил кругосветное путешествие, в которое отправился аж в прошлом веке – ещё в 1998 году.

Мужчина, бывший десантник, решил дойти из чилийского города Пунта-Аренас до родного британского Халла. И сделал это. Без самолётов, поездов и машин, только пешком. Когда он отправился в кругосветку, ему было 29 лет.

Британец 28 лет шёл домой пешком и наконец добрался, пишет источник. За почти три десятилетия Карл прошёл более 48 тысяч километров, пересёк четыре континента и 29 стран, переплыл Каспийское море и Ла-Манш. Путешественник планировал управиться за 12 лет, но вышло намного дольше. Уточняется, что визовые сложности, нехватка денег и пандемия сильно растянули маршрут.

По данным BAZA, дома мужчину ждали мама, сын и 12-летняя внучка, которую он увидел впервые. Мужчина собирался добраться домой к ноябрю этого года – ему это удалось.

