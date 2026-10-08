Британец обошел Землю пешком и спустя 28 лет вернется домой

Бывший десантник ушел в кругосветку в прошлом веке

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Британский путешественник стал первым человеком в мире, который за 28 лет пешком преодолел кругосветный маршрут. О необычной кругосветке пишет канал Mash.

Британец вернулся на родную землю, пройдя 50 тысяч километров и не воспользовавшись транспортом.

Бывший десантник Карл Бушби вышел из Чили в 1998 году. Маршрут был такой: из Южной Америки – в США, с Аляски – в Россию. Потом – Европа, преодоление Ла-Манша и уже оттуда – возвращение домой, в родной город Халл. Путешественник планировал управиться за 12 лет, но вышло более чем в два раза. По данным из открытых источников, британец прошел через 29 стран.



По информации Mash, в 2006 году он по льду Берингова пролива пришел в Россию, где его приняли пограничники. Суд решил выслать Бушби и закрыть ему въезд на пять лет. Однако вмешался олигарх Роман Абрамович, в результате вместо депортации британец отделался штрафом в размере 2 тысячи рублей.



Сейчас Бушби осталось преодолеть всего-то 400 километров до родного Халла. Путешественник планирует добраться домой к ноябрю этого года.