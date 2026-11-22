Погибшему майору полиции в отставке Дмитрию Сулимову было 40 лет

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Ветеран органов внутренних дел и боевых действий, майор полиции в отставке Дмитрий Сергеевич Сулимов погиб 31 октября этого года в ходе специальной военной операции.

Боец погиб на 41-м году жизни, сообщил паблик «Ветеран УВД г. Петрозаводска».

Ветеранские общественные организации Карелии и Петрозаводска выразили соболезнования родным и близким Дмитрия.

Прощание с погибшим участником СВО пройдет в понедельник, 23 ноября, в 10:30 в Александро-Невском кафедральном соборе в Петрозаводске.

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Сулимов Дмитрий – уроженец посёлка Челмужи Медвежьегорского округа. После срочной службы в Вооружённых Силах РФ в январе 2007 года Дмитрий поступил на службу в полицию Петрозаводска. В 2008 году был направлен в длительную командировку в Северо-Кавказский регион.

С 2010 года по 2020 годы служил в органах внутренних дел Карелии. Службу завершил в мае 2025 года в должности заместителя начальника отделения МВД России по Лоухскому району. Заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции.

Как сообщили в паблике «Мы - Челмужане!», прощание в Чëлмужах пройдет также в понедельник, 23 ноября, по адресу : ул. Гагарина, д. 12, кв.1. Похоронят Дмитрия во вторник, 24 ноября, в 11:00.