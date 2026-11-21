ЕДДС Петрозаводска распространила экстренное предупреждение

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Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на карельский гидрометцентр распространила экстренное предупреждение о непогоде.

По данным источника, днем 22 ноября в большинстве районов Карелии, преимущественно по южным и центральным, ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега, местами возможно налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления могут попасть Петрозаводск, а также Беломорский, Кемский, Костомукшский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Питкярантский, Суоярвский, Сегежский и Сортавальский округа и Калевальский, Кондопожский, Лоухский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский районы.