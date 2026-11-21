Аферисты совершают поквартирный обход и узнают персональные данные жильцов

Фото: «Петрозаводск говорит»

Чтобы завладеть личными данными россиян, мошенники используют любую возможность. Так, аферисты под видом сотрудников обслуживающих организаций обходят квартиры и собирают личные данные россиян под предлогом официальных проверок или обновления сведений о жильцах, пишет РИА Новости со ссылкой на парламентария Артема Шейкина.

Для убедительности злоумышленник предъявляет удостоверение, использует бланки с официальной символикой.

Сенатор рекомендовал россиянам проявить бдительность и не стесняться уточнить у визитера еще раз его фамилию и название организации, которую он представляет. После самостоятельно связаться с компанией, используя свой личный телефон.

До выяснения этих обстоятельств не передавать для копирования и фотографирования и не подписывать никакие документы, подчеркнул Шейкин.