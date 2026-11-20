Студентки-археологи обнаружили древнеримские сокровища во время экспедиции

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Первый день археологической практики навсегда запомнится трем первокурсницам Ньюкаслского университета (Великобритания). Девушки обнаружили древнеримские сокровища и другие артефакты. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на People.

Одна из будущих искателей древностей нашла фрагмент золотого украшения, которое могло принадлежать высокопоставленному римскому военному или членам его семьи.

Другая студентка обнаружила свинцовую пластину с надписью на латыни, а третья — деталь римского военного снаряжения со следами позолоты.

Позднее две студентки обнаружили резной камень из сердолика с изображением Юпитера.

Во время археологической экспедиции также были обнаружены монеты, наконечники копий, украшения и керамика с надписями.