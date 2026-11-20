В Брянской области принят закон о запрете продажи вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По словам чиновника, запрет на продажу вейпов в регионе вступит в силу 1 марта 2027 года. Ранее право запрещать продажу подобных изделий дал регионам Владимир Путин.
«Пятилетний запрет на розничную продажу электронных систем для курения - вейпов - и жидкостей к ним вводится в Брянской области с 1 марта 2027 года. Решение принято сегодня Брянской областной думой»,
- написал губернатор.
Ранее закон о запрете продажи вейпов был принят и в Карелии.