Отопление города Кондопоги – социальная ответственность комбината

Фото: Кондопожский ЦБК

Кондопожский ЦБК (КЦБК, входит в Группу компаний Тайга) прошел проверку готовности к работе в отопительный сезон 2026–2027 годов и получил соответствующие паспорта от Министерства энергетики России и Министерства строительства, жилищно-комму­нального хозяйства и энергетики Карелии.

Отопление города Кондопоги – социальная ответственность предприятия. Его жителей обеспечивает теплом котлотурбинный цех №2 теплоэлектростанции КЦБК. Паспорт готовности подтверждает возможность комбината выполнять свои обязательства согласно действующему законода­тельству. В 2026 году индекс готовности предприятия к отопительному сезону составил 1,00, то есть 100%: замечаний нет.

Этот показатель – результат трех месяцев летней работы. Энергетики проверили оборудование, испытали автоматику и защиту, провели тренировки персонала, подготовили запасы топлива и материалов. Также вместе со специалистами Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства они выполнили гидравлические испытания. Параллельно шли регламентные работы на насосно-перекачивающих станциях и центральных тепловых пунктах, обновление тепловых сетей.

Требования к получению паспорта готовности с 2025 года стали строже. Усилился контроль, появились единые критерии оценки. Также новые правила значительно увеличили пакет необходимых документов. Несмотря на это, коллеги выполнили задачи своевременно и качественно. К зиме мы готовы,

– сказал Александр Плавсюк, ведущий инженер по теплочасти отдела главного энергетика Кондопожского ЦБК.