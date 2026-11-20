В Приамурье отстрелили больного медведя-шатуна

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В 800 метрах от села Алгач в Приамурье застрелили медведя-шатуна, который представлял опасность для местного населения, сообщают «Известия».

По данным источника, животное пыталось залезть во двор на окраине села Поляковского.

При осмотре туши специалисты выяснили, что хищник был сильно истощен, а также у него были обморожены лапы.

По данным источника, по состоянию на 13 ноября в России с начала года из-за нападений бурых медведей погибли 36 человек.

Ранее в Пермском крае местный житель был госпитализирован после встречи с «косолапым».