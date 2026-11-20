Беспилотники ударили по многоквартирным домам в Луганске. Погибли люди, сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник.
По словам чиновника, три человека погибли, шестеро ранены в результате прилета БПЛА противника по жилым домам. Среди пострадавших есть восьмилетняя девочка.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела после массированной атаки на город. Дела заведены по статьям об убийстве и повреждении имущества. Ведется следствие.
Ранее сообщалось о том, что мошенники атаковали звонками жителей Кемского округа в Карелии.