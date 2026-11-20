Портфель привлеченных средств продолжает расти, об этом рассказала управляющая ВТБ в регионе Ася Дурягина на брифинге по случаю открытия флагмана банка в Петрозаводске. По итогам трех кварталов года рост портфеля составил 18%

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Объем портфеля привлеченных средств ВТБ в Карелии на сегодняшний день достиг 44,3 млрд. Его составляют депозиты и накопительные счета, открытие жителями региона в банке, а также простые инвестиционные продукты.

По мнению спикера, росту объема накоплений способствует размер ключевой ставки – несмотря на плавное снижение, она все еще позволяет получать хорошую доходность по вкладам. Кроме того, подход населения к личным накоплениям стал более ответственным.

По оценкам ВТБ, россияне в целом по стране сохраняют интерес к сбережению средств: за 10 месяцев года объём розничных пассивов в российских банках увеличился на 3% (+1,7 трлн рублей) и приблизился к 67,6 трлн рублей. Ключевым драйвером роста выступают рублёвые накопительные счета. По итогам января-октября средства на таких счетах увеличились на 20% (+1,8 трлн рублей), достигнув 11,1 трлн рублей.