Методику расчета минимального размера оплаты труда изменили на два года

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До 28 935 рублей увеличится минимальный размер оплаты труда россиян с 2027 года. В Госдуме во втором чтении одобрили повышение МРОТ. Индексация составит 6,8%, сообщает РИА «Новости». В настоящее время его уровень 27 093 руб.

Законопроект также предусматривает временное изменение методики расчета. С 2027 по 2029 год предполагается приостановить норму, когда МРОТ исчисляют исходя из величины медианной зарплаты. В этот период базовым ориентиром должны стать прогнозируемые темпы роста среднемесячной начисленной зарплаты работников.

Предполагается, что подход позволит опираться на более комплексные и актуальные макроэкономические прогнозы, а не на статистические данные по медиане.