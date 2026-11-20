Житель Сортавальского округа не понял, почему ему выставили к оплате коммунальной услуги огромную сумму

Фото: Петрозаводск говорит

Получивший квитанцию за отопление житель поселка Хелюля оказался в недоумении – указанная в платежке за сентябрь сумма за коммунальную услугу значительно выросла. С такой же проблемой столкнулись и его соседи по четырехквартирному дому.

Сельчанин обратился в Госкомитет Карелии по жилищному надзору с просьбой проверить правильность начисления платы за отопление. Специалисты надзорного ведомства запросили в ресурсоснабжающей компании информацию об исправности прибора учета тепловой энергии в указанном доме, а также о расчете платы за услугу по отоплению за сентябрь этого года.

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В результате выяснилось, что в сентябре общедомовой счетчик работал с ошибками, фиксируя повышенное потребление тепловой энергии, что и отразилось на начислении платы за отопление, сообщили в Госкомитете по жилищному надзору.

После этого компания «КарелКоммунЭнерго» сделала перерасчет платы за коммунальную услугу. Корректировка платы за отопление составила 9 тысяч 460 рублей для заявителя и 38 тысяч 306 рублей для всех жильцов дома.