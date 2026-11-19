Транспортная безопасность оказалась не по карману местному бюджету

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

Ситуация, с которой столкнулись в администрации Шуйского сельского поселения, еще недавно казалась столь же абсурдной, сколь и неразрешимой. О ней рассказала глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова. Несмотря на то, что после нашей встречи появилась надежда, что нищий сельский бюджет избежит сокрушительного финансового удара, я все же решила рассказать о том, с какими зигзагами законодательства приходится сталкиваться руководителям местных органов власти.

В Шуе есть небольшой по протяженности мост через реку Сагорву, соединяющий материковую часть поселка с островом. Мост, построенный в советское время совхозом имени Зайцева, соединяет улицу Низовую с улицей Островной. В 2007 году вступил в силу федеральный закон «О транспортной безопасности», согласно которому всем объектам транспортной инфраструктуры была присвоена определенная категория, учитывающая степень угрозы, выражаясь официальным языком, «акта незаконного вмешательства и его возможных последствий». Мосту длиной 36 метров была присвоена серьезная третья категория, требующая немалых вложений для его защиты.

Анастасия Соколова рассказала, что когда в администрацию поселения пришло официальное уведомление о том, что мосту присвоена третья категория, на него особенно никто не обратил внимания. В 2014 году нагрянула проверка Управления государственного автомобильного и дорожного надзора, и выяснилось, что шуйская администрация должна была провести множество различных мероприятий по обеспечению безопасности моста на остров. Сельскую администрацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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В то время Соколова работала заместителем руководителя шуйской администрации. Она вспомнила, что администрация попыталась оспорить штраф в суде, но дело проиграла. Выяснилось, что мост официально никому не принадлежит.

«Не спасло и то, что мост на тот момент не находился в муниципальной собственности. Суд решил, что это не оправдание, и местная администрация должна была предпринять усилия, чтобы оформить его в собственность»,

– рассказала Соколова.

Шуйская администрация поставила мост на свой баланс, и он стал полноценной муниципальной собственностью со всеми вытекающими последствиями. Поселение заказало оценку уязвимости моста и приступило, согласно предписанию Госавтодорнадзора, к разработке плана обеспечения транспортной безопасности.

«Пока план разрабатывался, сотрудники администрации должны были пройти специальное обучение, мы ездили в Мурманск на аттестацию, сдавали экзамен. После этого мы отправили план обеспечения транспортной безопасности на утверждение в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Но нам его не утвердили, потому что требовалось еще привлечь специальную аккредитованную организацию для охраны моста от внешнего вмешательства. В Карелии таких организаций нет. Мы стали искать в соседних регионах. В 2018 году пришло предложение от мурманской организации, которая запросила за свои услуги 1,8 миллиона рублей в месяц. Тогда наш годовой бюджет был порядка 23 миллионов рублей. Понятно, что нам подобные траты было не потянуть. Мы обратились в правительство Карелии, но, конечно, нам таких денег никто не выделил»,

– сказала Анастасия Соколова.

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Потом началась эпидемия ковида. В 2022 году из Госавтодорнадзора пришла информация, что предписание снято с контроля. В сельской администрации «выдохнули». Но ненадолго.

В конце 2025 года прокуратура Прионежского района провела проверку и обнаружила, что до конца проблемы с мостом, как того требует законодательство, не решены. Вновь в полный рост встал вопрос об охранном предприятии. По словам Соколовой, были разосланы коммерческие предложения в соседние регионы, так как в Карелии аккредитованной организации как не было, так и не появилось:

«Ни от одной организации не поступило ответа. Мы повторно отправили предложения. И опять ответа не получили».

Прокурор Прионежского района обратился с иском в суд. На момент судебного разбирательства, заметила глава Шуйской администрации, не было известно, в какую сумму бюджету поселения могут вылиться услуги по охране моста.

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В конце сентября 2026 года Прионежский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, признал незаконным бездействие шуйской администрации, обязал ее в течение года провести дополнительную оценку уязвимости моста, направить в Росавтодор план обеспечения его безопасности и реализовать его. Фактически все вернулось к исходной точке, а именно, к вопросу о том, где найти охранную организацию и деньги на ее услуги.

В ходе рассмотрения иска стал понятен и масштаб надвигающейся финансовой катастрофы. Выяснилось, что стоимость услуг по охране моста выросла до 3,4 миллиона рублей в месяц. Бюджет Шуйского поселения вместе с межбюджетными трансфертами в 2026 году составил порядка 27 миллионов рублей. Другими словами, если на охрану моста бросить все деньги поселения, не выделять средства на содержание Дома культуры, дорог, не заниматься уличным освещением, то их все равно не хватит.

Сельская администрация оказалась в безвыходном положении. Закон существует, его нужно исполнять, но исполнить его при всем желании невозможно.

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Во время нашего разговора Анастасия Соколова упомянула, что администрация направила в Росавтодор обращение с просьбой пересмотреть категорию моста. По ее словам, с аналогичной просьбой местная администрация уже обращалась в 2017 году. Но получила отказ, так как на остров нет других путей подъезда. Правда, специалисты подсказали Соколовой, что требования при определении категорий изменились и отсутствие путей объезда уже не является «утяжеляющим» фактором.

Буквально через несколько дней после нашей встречи Анастасия Соколова рассказала, что получила ответ, в котором категория моста в Шуе была изменена, и отпала необходимость нанимать охранное предприятие. «Нам повезло», – считает Соколова. С остальными требованиями, по ее словам, сельская администрация справится.

Эпопея с шуйским мостом – это лишь небольшая иллюстрация к качеству разрабатываемых законов, выполнение которых зачастую невозможно. При этом тратятся немалые деньги на проведение различных проверок, выписываются штрафы, загружается судебная система, а самые важные проблемы, связанные с повседневной жизнью сельчан, так и остаются нерешенными.

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В Шуйском поселении, заметила Соколова, многие дороги нуждаются в ремонте. На одну только улицу Южную требуется 23 миллиона рублей. Мост, с которым возникло столько проблем, тоже нуждается в ремонте. Несколько лет назад был подготовлен проект его реконструкции с бюджетом в 59 миллионов рублей. Анастасия Соколова призналась, что не знает, когда ей удастся добиться выделения денег на эти цели. Для местного бюджета такие расходы, как говорится, не по карману.

Очевидно и другое. Местным жителям гораздо важнее видеть в поселке ровные дороги и отремонтированный мост, чем иметь в запасе план обеспечения транспортной безопасности. Ведь транспортная безопасность начинается именно с приведения объектов инфраструктуры в нормальное состояние, а не с разработки часто бесполезных документов, о которых в случае возникновения реальной угрозы никто и не вспомнит.

Когда сталкиваешься с подобными историями, поневоле задаешься вопросом: почему всё так неразумно устроено? Зачем тратить впустую серьезные финансовые ресурсы, когда деревенские дороги в колдобинах, появление уличного освещения – небывалый праздник, а подключение к природному газу и вовсе предел мечтаний? Такое впечатление, что формальное исполнение часто не самых продуманных законов стало важнее всего остального. Не удивительно, что в предложенной парадигме остается только имитировать исполнение неисполнимых требований...