Лидеры трех стран приняли документ по итогам своей встречи

Фото "Петрозаводск говорит"

Лидеры России, США и Китая приняли декларацию о мире по итогам своей встречи в Шэньчжэне.

Трехстороняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Дзиньпина прошла в четверг, 19 ноября, на саммите АТЭС.

В декларации отмечается, что стороны намерены содействовать реформированию ООН, чтобы организация «могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности».

Также участники встречи заявили о готовности вести диалог по вопросам снижения ядерных рисков и предотвращения распространения ядерного оружия.