В столице установили более 20 всепогодных тренажеров

фото пресс-службы главы РК

Фитнес-зал под открытым небом с карельскими тренажерами открыли в Москве. У дома на улице Архитектора Власова в Юго-Западном округе установили более 20 тренажеров MB Barbell, рассказали в Минпромторге региона.

Любители активностей смогут заниматься в любую погоду - тренажеры установлены под крышами. На площадке представлены силовые тренажеры на все группы мышц, тренажер со свободными весами, тренажеры для маломобильных групп населения, боксерская станция и кардиотренажер.

В Москве уже установлено более 3,5 тысяч тренажеров, которые производят в Карелии. На тренажерах также занимаются в Европе, Азии, Ближнем Востоке, Африке и Америке.