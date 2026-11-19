Во втором квартале года работу нашли 8,3 тысячи человек

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Почти десять тысяч человек уволились в Карелии во втором квартале 2026 года.

Число уволенных на 18,6% превысило число трудоустроенных – во втором квартале года было нанято около 8,3 тыс. работников, а зарегистрировано около 9,8 тыс. увольнений, пишет РБК со ссылкой на аналитиков Finexpertiza.

В сравнении со вторым кварталом 2025 года разрыв между данными по уволенным и нанятым уменьшился на 43%. В 2025 году с апреля по июнь уволились 10,6 тысяч граждан в Карелии, трудоустроились - 8,4 тысяч человек.

Увольнения превышали наем в большинстве регионов России, утверждают эксперты.

В настоящее время наиболее востребованы в Карелии сварщики, электромонтеры и швеи.