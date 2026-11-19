Люди в районе Октябрьского проспекта ночью слышали ряд хлопков

Фото "Петрозаводск говорит"

Ночью 19 ноября жителей Петрозаводска разбудили громкие звуки. Об этом рассказали порталу «Петрозаводск говорит» горожане.

По словам одной из жительниц карельской столицы, примерно в 0:22 раздался первый хлопок. Через пару минут случилось еще 3-4 взрыва, и через пять минут - еще 3-4. На припаркованных во дворе автомобилях сработали сигнализации.

Жители карельской столицы не получали этой ночью сообщений о возможных опасностях от МЧС. Экстренные службы также никак не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске нашли пропавшую 16-летнюю девушку.