Ночью 19 ноября жителей Петрозаводска разбудили громкие звуки. Об этом рассказали порталу «Петрозаводск говорит» горожане.
По словам одной из жительниц карельской столицы, примерно в 0:22 раздался первый хлопок. Через пару минут случилось еще 3-4 взрыва, и через пять минут - еще 3-4. На припаркованных во дворе автомобилях сработали сигнализации.
Жители карельской столицы не получали этой ночью сообщений о возможных опасностях от МЧС. Экстренные службы также никак не комментировали ситуацию.
Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске нашли пропавшую 16-летнюю девушку.