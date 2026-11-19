Отряд «ЛизаАлерт» просит помощи в сборе информации о заброшках

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Неофициальный реестр заброшенных строений пытаются создать добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Сведения о состоянии строений могут помочь волонтерам в поиске и спасении жизни пропавших.

В паблике поискового движения появилось просьба к жителям Карелии рассказать о неиспользуемых зданиях, старых промышленных сооружениях.

Волонтерам отряда важно заранее иметь представление о подобных местах: где они находятся, в каком состоянии и что собой представляют. Сведения помогают планировать работу и учитывать особенности территории при поиске людей.

Поисковики заранее благодарят тех, кто отзовется и передаст адреса, координаты, фотографии и подробности, которые помогут найти и определить объект.