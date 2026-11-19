В Петрозаводске вынесен приговор по делу о незаконном использовании сим-боксов

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19-летнего жителя Лодейного Поля (Ленинградская область) признали виновным в незаконном использовании абонентского сим-боксов, сообщили в паблике Прокуратуры Карелии.

По данным источника, молодой человек входил в состав организованной группы и арендовал 7 квартир в Петрозаводске для установки сим-боксов. С сентября по октябрь прошлого года он обеспечивал их функционирование и предоставлял участникам группы возможность осуществлять мошеннические звонки.

В ходе судебного следствия вину в совершении преступления молодой человек признал частично.

Суд приговорил жителя Ленобласти к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также назначил злоумышленнику 100 тысяч штрафа, конфисковал в доход государства ноутбук и мобильный телефон, используемые для совершения преступления, и 200 тысяч рублей, полученные молодым человеком от преступной деятельности.

В отношении других участников организованной группы предварительное расследование продолжается.